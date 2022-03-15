Yağışlar Türkiye genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4 arttı

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde içme suyunda sıkıntılar yaşanırken çiftçiler de zor günler geçirdi. Ancak 2022 yılında hem ülke genelinde hem de Doğu Anadolu Bölgesinde istenilen kar yağışı alındı.



Verilere göre ülke genelinde geçen seneye göre yüzde 45,4’lik, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 31,6’lık ve Elazığ’da yüzde 42, 8’lik bir artış meydana geldi.

BARAJLAR DOLDU

Bu yağışlar barajların debisine de yansıdı. Kalecik Barajı yüzde 100, Kanatlı Barajı yüzde 50, Cip Barajı da yüzde 30 aktif doluluğa ulaştı. Ayrıca enerji üretiminde aktif olarak kullanılan Keban Barajının doluluk oranının yüzde 16,8 ve geçen sene adeta kuruyan ve içme suyu kullanımında büyük rol oynayan Hamza Bey Barajının ise yüzde 10 olduğu öğrenildi.

Eriyecek karla ve baharda alınacak yağmurlarla beraber artışların süreceği aktarılırken, herhangi bir kullanımı bulunmayan Hazar Gölü’nün ise seviyesini koruduğu bildirildi.

2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, yağışların çiftçiler için verimli bir tarım yılı geçirmeleri açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Sulama yapılırken aşırı su tüketiminden kaçınmaları ve verimli bir şekilde kullanmaları konusunda çiftçileri uyaran Dündar, kendilerinin de bir takım önemler aldıklarını ifade etti.

"2022 SULAMA MEVSİMİNDE BİR SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"



Özellikle son yağışlarla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi için 2021 su verilerine göre yüzde 31,6 oranında bir artış söz konusu olduğunu belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, "Elazığ ilimizde 2021 yılı su verilerine göre yüzde 42,8, Malatya’da yüzde 11,1, Bingöl’de yüzde 57,8 ve Tunceli’de 74,4 gibi oranında bir yağış fazlalığı söz konusudur. Bütün bu verileri dikkate aldığımızda bölge müdürlüğümüz bünyesindeki depolama tesislerimizde bu yağışlardan istifade ederek doluluk oranlarında önemli artışlar meydana gelmiştir” diye konuştu.



Hazar Gölü’nün geçmiş yıllarla aynı seviyede olduğunu aktaran Dündar, “Kanatlı Barajımızda geçen yıl su tutma işlemini gerçekleştirmiştik. Şu anda Kanatlı Barajımız yüzde 50 doluluğa ulaşmış vaziyette ve inşallah bu sene oradan faydalanan çiftçilerimiz yaklaşık 80 bin dönüm araziyi sulayacak. Yine ilimizde bulunan Kalecik Barajımız var. Karakoçan Kalecik Barajımız yüzde 100 doluluğa ulaşmış vaziyette. Cip Barajımız şu anda yüzde 30 aktif doluluğa ulaşmış durumdadır. 2022 yılı sulama mevsiminde inşallah sulamada herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bu süreci rahatlıkla atlatabileceğiz" dedi.



"SEVİNDİRİCİ BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Güney Doğu Anadolu bölgesi dışında bütün bölgelerde yağışlarda artış meydana geldiğini belirten Müdür Dündar, “2021 yılına göre bir yağış artışı söz konusu ve bunlar çok önemli artışlar. Yüzde 20’den yüzde 70’lere kadar çıkan bir artıştan bahsediyoruz. Tabii bu uzun yılların ortalamasına göre daha düşük seyrediyor olsa bile 2021 yılına göre daha sevindirici bir tabloyla karşı karşıyayız" sözlerini kullandı.