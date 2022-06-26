Yağışlar yarın şiddetlenecek: Meteoroloji 6 kenti kırmızı kodla uyardı

Türkiye genelinde cuma gününe kadar yağış etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'de yağış şiddetini artıracak.



AFAD, Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı.



METEOROLOJİ 6 KENTİ KIRMIZI KODLA UYARDI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı yarın beklenen kuvvetli yağışa karşı kırmızı kodla uyardı.

KIRMIZI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?



Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı kodlu uyarı hava durumunun çok tehlikeli olduğunu anlatıyor.



Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin ediliyor. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.



TÜM EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi’nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Emniyet'ten 1 helikopter Sinop iline, Sahil Güvenlik'ten 1 helikopter Bartın ve Amasra'ya görevlendirildi.



Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçti. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller de teyakkuza geçirildi.



Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirildi.



ANKARA VE İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR



Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek.



Yağışların etkisiyle Ege ve Akdeniz kıyıları hariç, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.