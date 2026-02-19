Yağışlar yarıyor, İstanbul'un barajları doluyor. İşte son durum
19.02.2026 10:11
Yağışlar, İstanbul'un barajlarındaki su seviyesini artırıyor.
Hava sıcaklığındaki ani düşüşün ardından dün gelen kar sürpriziyle birlikte İstanbul'un baraj doluluk oranı artıyor.
Megakentte etkili olan yağışların ardından su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 42'ye yakınladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, yağışlarla yükselişini sürdürdü.
Yılbaşından bugüne kadar 207,36 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı son 14 gün için yüzde 7,56 oranında arttı.
Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye.
Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 41,58 olarak kaydedildi.
Su miktarı Ömerli'de yüzde 57,27, Darlık'ta yüzde 59,01, Elmalı'da yüzde 90,54, Terkos'ta yüzde 26,01, Alibey'de yüzde 35,22, Büyükçekmece'de yüzde 30,52, Sazlıdere'de yüzde 26,01, Istrancalar'da yüzde 79,86, Kazandere'de yüzde 48,57, Pabuçdere'de yüzde 27,67 olarak hesaplandı.