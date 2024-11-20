Yağışlarla birlikte kayan taş ve toprak temizlendi

Düzce’de yağışlarla birlikte bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Gölyaka İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Hamamüstü köyünde moloz ve taşların yola akması sebebiyle oluşan güvenlik ve trafik sorununu hızlı bir şekilde aksiyon alarak, ortadan kaldırarak yolu tekrar trafik kullanımına uygun hale getirdi.



Akçakoca İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Sarıyayla köyü ana yolu üzerinde toprak kayması nedeniyle oluşan güvenlik ve trafik sorununa hızlı bir şekilde müdahale edip, gerekli çalışmaları yaparak yolu tekrar trafik kullanımına elverişli hale getirdi.