Yağışlı hava kaza getirdi: Bariyere ok gibi saplandı

Kartal'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kamyonet, yağışın da etkisiyle duramayarak yolun ortasında bulunan refüjdeki bariyerlere ok gibi saplandı.

Yağışlı hava kaza getirdi: Bariyere ok gibi saplandı

D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait bir kamyonet seyir halindeyken yolun yağıştan dolayı kayganlaşmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak yolun ortasındaki refüje çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çekici çağırarak kaza yapan aracı çektirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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