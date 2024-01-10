Yağışlı havada kayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut B. (50) idaresindeki TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bir süre savrulmasının ardından karayolunu trafiğe kapatarak durabildi. TIR sürücüsünün şans eseri yara almadığı kazada, karayolunu kapatan TIR, başka bir tır yardımıyla karayolundan kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapalı kapan İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı, TIR'ın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.