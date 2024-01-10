Yağışlı havada kayan TIR, yolu trafiğe kapattı

İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan Davut Bülbül (50) idaresindeki TIR, iddiaya göre yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, savrularak yolu ulaşıma kapattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, TIR sürücüsü Bülbül'ün durumunun iyi olduğu belirlendi.

Karayolunu kapatan TIR ise başka bir TIR yardımıyla çekildi. Kısa süreliğine trafiğe kapalı kalan İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı, TIR'ın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.