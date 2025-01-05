Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağışla meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı yöne uçtu.
Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Abdullah S.(18) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, orta refüje çarpıp karşı yöne uçtu.
Yaklaşık 5 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Abdullah E.(17) yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Bursa