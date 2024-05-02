Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada gelen sel sularıyla büyük bir şok ve panik yaşadı. Bir otomobilin sürüklendiği selde şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında yaşandı.

Gece evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı. Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı.

Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu - 1

YETKİLİLER UYARDI

Öte yandan meteoroloji de için şiddetli yağış, ve su baskını uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği devletin bütün kurumlarını yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.

Mahallede yaşayan Aziz Birden, yukarı bölgelerde yaşanan yağış nedeniyle sel yaşandığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını belirtti.

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