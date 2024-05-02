Yağışsız havada geldi: Sel suları mahallede paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında yaşandı.

Gece evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı. Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı.

Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.