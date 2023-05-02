Yağız Efe bebeği yanlış ilaç mı öldürdü? İnceleme başlatıldı

Antalya Alanya'da yaşayan Gülcan Alsancak (29) ve Sadık Alsancak (29) çiftinin 3 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Yağız Efe, solunum problemleri nedeniyle doğumunun ardından Antalya'da özel bir hastaneye yatırıldı.

Yağız Efe, hastanede geçen 344 günün ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.

Aileye bebeğin öldüğünü haber veren hastane yetkilileri, solunum yolu rahatsızlığından dolayı bebeğin krize girdiğini, müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Aile Yağız Efe bebeği, Alanya'da toprağa verdi.



''YANLIŞ İLAÇ VERİLDİ'' İDDİASI



Yağız Efe bebeğin hayatını kaybettiği hastanede görev yapan ve bebeğe müdahale edildiği gece diğer birimden yardıma gelen hemşire C.E., bir süre sonra aileye ulaşarak, Yağız Efe'nin, yeni doğan yoğun bakım servisi hemşiresi B.K.'nin yanlış ilaç vermesinden dolayı yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu.



Bunun hastane tarafından da bilindiğini ve hemşire B.K.'nin olayın sabahında istifa ettirildiğini öne süren C.E., olayla ilgili WhatsApp yazışmalarını aileyle paylaştı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI



Bunun üzerine Alsancak ailesi, hastane yönetimi ve hemşire B.K.'den şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu. Olayda adı geçen B.K.'nin, başka bir hastanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili yargı süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı da hemşire ve hastane hakkında inceleme başlattı.

