Yağma suçundan 32 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 32 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Yağma suçundan 32 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı

'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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