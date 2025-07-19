Yağma suçundan 32 yıl cezayla aranan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te yağma suçundan kesinleşmiş 32 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, yağma suçundan 32 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı.
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