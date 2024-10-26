Yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
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