Yağmur duasına çıktılar, sağanak bastırdı

Çiğil Mahallesi halkı, yaşanan kuraklık nedeniyle bugün öğle saatlerinde yağmur duası için biraraya geldi.



Mahalleli toplu olarak yağmur duası okurken sağanak bastırdı.

Bazıları dua okumaya devam ederken, bazıları ıslanmamak için yakındaki kapalı alanlara sığındı.



Mahalle Muhtarı Yüksel Güzelgöz, “Çok mutluyuz. İnşallah bu yağışlar bereket getirir." dedi.