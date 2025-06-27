Yağmur, fırtınayla beraber geliyor! Dokuz şehir için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın dokuz şehir için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle dokuz il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.