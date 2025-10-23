Yağmur kara döndü, yeni güne beyaz örtü altında başladılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Dağı yeni güne bembeyaz başladı.

İlçede başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağı’nın yüksek kesimleri ikinci kez beyaza bürünürken, dağın evlerle birleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, sisli hava ise etkisini sürdürüyor.