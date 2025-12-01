Yağmur nedeniyle kayganlaşan yol can aldı
01.12.2025 13:56
DHA
İstanbul Sancaktepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Eyüp Sultan Mahallesi Samandıra Caddesi'nde kamyonet, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek hafriyat kamyonuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola savruldu.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu nokta ve çevresinde çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetle hafriyat kamyonu çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.