Yağmur Sönmez cinayetinde yeni gelişme: Arkadaşından 'Fişek parasını ben veririm' mesajı

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Sabah gazetesinin haberine göre, genç adamın intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlarla dolduruşa geldiği belirlendi. Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yağmur Sönmez, AVM otoparkında öldürüldü.

ARKADAŞINDAN 'FİŞEK PARASINI BEN VERİRİM' MESAJ

Genç adamın cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.



Halil İbrahim'in genç adama, 'Sen daha önce de 17'inci kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden onu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parasını ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.

Savcılık genç adamı ifadesi ardından serbest bıraktı.



YAĞMUR SÖNMEZ'İ TAKİP ETTİ



Murat Bayırköylü, Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hakim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.

Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.

AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.





