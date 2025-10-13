Yağmur sonrası zincirleme trafik kazası

Erzurum'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Üniversite Kavşağı'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 8 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

