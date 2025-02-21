Yağmur ve kar İstanbul'un barajlarına yaradı
İstanbul'da hafta sonunda beri etkili olan yağmur ve kar yağışı barajların doluluk oranına yansıdı. İl genelindeki barajların doluluk seviyesi yüzde 69'u aştı.
İstanbul'da etkili olan yağış hava nedeniyle barajların seviyesi yükseldi.
15 Şubat cumartesi günü barajların seviyesi yüzde 60'tı. Hafta boyunca aralıklarla yağan yağmur ve kar yağışı nedeniyle seviye 5 günde yüzde 9 arttı.
YÜZDE 70'E YAKLAŞTI
İl genelinde barajların doluluk oranı yüzde 69'u geçti.
İstanbul'da pazar gününe kadar kar yağması ve bu seviyenin daha da yükselmesi bekleniyor.
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