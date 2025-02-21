Yağmur ve kar İstanbul'un barajlarına yaradı

İstanbul'da etkili olan yağış hava nedeniyle barajların seviyesi yükseldi.

15 Şubat cumartesi günü barajların seviyesi yüzde 60'tı. Hafta boyunca aralıklarla yağan yağmur ve kar yağışı nedeniyle seviye 5 günde yüzde 9 arttı.

YÜZDE 70'E YAKLAŞTI



İl genelinde barajların doluluk oranı yüzde 69'u geçti.



İstanbul'da pazar gününe kadar kar yağması ve bu seviyenin daha da yükselmesi bekleniyor.