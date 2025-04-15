Yağmur yerini kar yağışına bıraktı: Ağrı beyaza büründü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Yağmur yerini kar yağışına bıraktı: Ağrı beyaza büründü

Dünden beri karla karışık devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı.

Vatandaşlardan Muhammed Kaya, 15 Nisan’da hem yağmurun hem karın yağmasına şaşırmadığını belirterek, "Bu Allah’ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah’ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir dedi.

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