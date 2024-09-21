Yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım düştü: 3'ü ağır 8 yaralı

Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım düştü: 3'ü ağır 8 yaralı
Arşiv

'ta merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden ​​​​​​​Lale ve Leyla Erdoğan ile Ramazan Acet'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Sahte zeytinyağı, bal ve salça satan iş yerine operasyon

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Manisa Hava Durumu | Manisa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Okulun 4. katından merdiven boşluğuna düşen kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Süper hücre nedir, nasıl olur? Adana'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası gündemde

Süper hücre nedir, nasıl olur? Adana'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası gündemde

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...