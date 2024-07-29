Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Rize'de yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşlar yükseklere çıkarak güzel doğanın keyfini çıkartıyorlar.

Yağmurdan kaçanlar oraya akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verilmişti. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise bu kez sahil kısımları değil daha yüksek rakımlı yerleri tercih etti.

Rakımın düşük olduğu bölgelerde yağan yağışın yükseklerde olmayışı vatandaşları yüksek rakımlara itti.

Sahil kesimlerinde yağan yağmur nedeniyle yüksek rakımlara çıktıklarını ifade eden Fatma Ülgen, “Burası çok güzel. Sahilden geldik. Orada yağmur yağıyordu. Burası gayet güzel. Burada aynı zamanda hizmet ve her türlü imkana sahip. Oturabiliyorsunuz. Serbestçe dolaşabiliyorsunuz. Her türlü ihtiyaca göre de imkanlar sunulmuş. Çok güzel bir havası var. Sahil tarafları gibi değil” ifadelerini kullandı.

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