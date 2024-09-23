Yağmurdan kayganlaşan yol can aldı

Bolu’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yağmurdan kayganlaşan yol can aldı
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Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve Nezaket Çiftçi yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkışan 2 kişi kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

Yağmurdan kayganlaşan yol can aldı - 1

Hastaneye kaldırılan Emre Çiftçi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nezaket Çiftçi'nin ise tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrasında olay yerine gelen çekici ile devrilen traktör kaldırıldı ve çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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