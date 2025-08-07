Yağmurla serinleyen İstanbullular dikkat! Sıcak hava geri dönüyor

Yurdun batısında iki gündür sağanak geçişleri etkili oluyor

YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYACAK

Yağışların cumartesi günü doğuya hareket edeceğini belirten Macit, cumartesi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlı olacağını, pazar gününden itibaren ise sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel yağışların beklendiğini söyledi.

Macit, hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirterek, "Sıcaklıklar hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." dedi.