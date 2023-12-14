Yağmurlu hava geri dönüyor: Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Yağışlı hava Marmara’ya geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Çanakkale’de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yağmurlu hava geri dönüyor: Meteoroloji’den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

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Marmara Bölgesi’ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren , Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale’nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ’ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale’nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

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