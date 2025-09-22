Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

19 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y., O.U., S.A., Y.N.Y., M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

SUNGUR'UN PARTİDEN İHRACI İSTENMİŞTİ



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Ahmet Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar vermişti.