Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5395 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yehşihan Belediyesi'ne yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.



Bu kapsamda, AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç gözaltına alınmıştı.



Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.



Y.N.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.



AK PARTİ'DEN İHRACI İSTENDİ



AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu.

1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.