Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'a gözaltı: AK Parti'den açıklama

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması sürüyor.

AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelleri ve bazı iş insanlarının da olduğu sekiz şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

PARTİDEN İHRACI İSTENDİ



Konuyla ilgili AK Parti'den de açıklama geldi. Sungur'un tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta da eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.

