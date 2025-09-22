Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
Kırıkkale'de "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı.
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturması sürüyor.
Soruşturması kapsamında gözaltına alınan AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
AHMET SUNGUR VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
19 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.
SUNGUR'UN PARTİDEN İHRACI İSTENMİŞTİ
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
AHMET SUNGUR KİMDİR?
Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989 yılında Yahşihan Belediyesi'ne memur olarak atanan ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev alan Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi. Sungur, 2024'teki yerel seçimlerde oyların yüzde 41,58'ini aldı.
- Etiketler :
- Kırıkkale Yahşihan
- Gözaltı
- Soruşturma
- Rüşvet