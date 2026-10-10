Yahşihan Belediyesi soruşturması. Başkanvekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı
10.10.2026 19:24
Son Güncelleme: 10.10.2026 19:32
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 10 şüpheliden 5'i tutuklandı
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, görevden uzaklaştırıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.’de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, İçişleri bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 'Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.” denildi.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.
Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .
AK Partili Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.