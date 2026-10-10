Yahşihan Belediyesi soruşturması. Başkanvekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın, eski belediye çalışanları A.K., F.D. ve Ö.Ö. ile sekreterler A.Ö. ve Canan Demirkaya gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in eşi Elif Biçer ve kayınvalidesi A.D.’de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın ile Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı.



GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, İçişleri bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, 'Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme' suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.” denildi.