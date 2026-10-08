Yahşihan Belediyesi'ne yeni operasyon: Dokuz şüpheli gözaltında
08.10.2026 13:37
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı. Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı.
Yahşihan Belediyesi'nde yönelik başlatılan yolsuzluk suçlamalı soruşturma sürüyor . Elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletildi.
Alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin değerlendirilmesi üzerine dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DOKUZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılığın talimatıyla bugün sabah saatlerinde iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu şüphelilerin malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
S.S.Y. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada ise seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 tabanca fişeği, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartı ele geçirildi.
İlk operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklanmıştı.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKALNMIŞTI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; 24 Eylül'de dört ilde operasyon düzenlenmişti.
Aralarında eski belediye başkanları A.S. ve O.T.'nin de bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı.
Dört şüpheli hakkında ev hapsi, 16 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmış, bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.