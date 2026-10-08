Yahşihan Belediyesi'ne yeni operasyon: Dokuz şüpheli gözaltında

Yahşihan Belediyesi'nde yönelik başlatılan yolsuzluk suçlamalı soruşturma sürüyor . Elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletildi.

Alınan ifadeler, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin değerlendirilmesi üzerine dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DOKUZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla bugün sabah saatlerinde iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dokuz şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu şüphelilerin malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

S.S.Y. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada ise seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 11 bin 312 tabanca fişeği, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, harici disk ve hafıza kartı ele geçirildi.