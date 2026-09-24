Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
24.09.2026 10:22
Son Güncelleme: 28.09.2026 10:31
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanlarının da aralarında olduğu 35 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında; AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Geçen hafta gözaltına alınan şüpheliler, 28 Eylül Pazartesi sabahı sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler güvenlik önlemi altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin burada savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Öte yandan, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Osman Türkyılmaz
BELGE VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.
Yolsuzluk davasında yargılanan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Öte yandan, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı, dosyaların yeniden ele alındığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ARAMALARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ, LÜKS YATA EL KONULDU
Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö.'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B.'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.
Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
AK Partili Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.