Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İki eski başkan dahil 15 tutuklama
29.09.2026 05:27
Son Güncelleme: 29.09.2026 05:41
Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler hakkındaki kararlar açıklandı. Hakimlikçe, aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi uygulandı. Tutuklama kararı verilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütüldü.
Öte yandan, firari durumda olan bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.
Osman Türkyılmaz
BELGE VE DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.
Yolsuzluk davasında yargılanan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Öte yandan, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı, dosyaların yeniden ele alındığı ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ARAMALARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ, LÜKS YATA EL KONULDU
Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı. Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan Ö.Ö.'nün evinde bulunan dolarlar ile U.B.'nin evi, arabası ve Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.
Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı .
AK Partili Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.