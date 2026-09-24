Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İki eski başkan dahil 31 kişi gözaltında
24.09.2026 10:22
Son Güncelleme: 24.09.2026 10:54
Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında iki eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 36 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu şüphelilere yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Osman Türkyılmaz
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te başkan Ahmet Sungur ile diğer sanıklar gözaltına alınmıştı.
Sungur ile Celal Yıldırım, Semih Aksakal, Ulaş Biçer ve O.U. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungur ve 8 sanık hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, E.Y. ile Z.Ç. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Kırıkkale'de yolsuzluk davasında yargılanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
AK Partili Ahmet Sungur'un tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.