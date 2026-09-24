Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İki eski başkan dahil 33 kişi gözaltında

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında; AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Bugün ise iki şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmada gözaltındaki şüphelilerin sayısı ise 33'e yükseldi.