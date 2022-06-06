Yakaladığı hırsızlardan dayak yedi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti

İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden ses sistemi çalan hırsızların peşine düşen dükkan sahibi hem dayak yedi hem de cüzdanını çaldırdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Bir grup hırsız, dükkan önünde duran ses sistemini gözüne kestirdi.

Güpegündüz yaşanan olayda dükkanın önüne araçla gelen şüphelilerden biri, kapının girişinde bulunan ses sistemini sökmeye başladı.

Müziğin kesildiğini fark eden işyeri sahibi Mesut Karataş, kapıya baktığında hırsızla göz göze gelirken, şüpheliler hemen araca atlayarak kaçmak istedi.

Hırsızların peşinden koşan dükkan sahibi, hızla giden kamyonete atlayıp çalınan eşyasını almak isterken kamyonet römorkunda hırsızlar tarafından tekme tokat dövüldü.

SEVİNCİ YARIDA KALDI



Vatandaşların olaya müdahale etmesiyle ses sistemini hırsızlardan alan Karataş, dükkanına döndü. Aradan geçen dakikalarda cüzdanının yerinde olmadığını fark eden dükkan sahibi, arbede sırasında hırsızların cüzdanını çaldığını fark etti.



Dükkanında müşterisiyle ilgilendiği sırada müzik çaldığını söyleyen Mesut Karataş, “Bir an müziğin kesildiğini fark ettim. Kafamı çevirdiğimde bir arkadaşın ses sistemi ile uğraştığını gördüm. O arada ses sistemini söktü ve sırtına attı. Ben ilk başta şaka yapıyor sandım ama baktım iş ciddiye gidiyor. Bende peşlerinden koşmaya başladım. Hemen hırsız ses sistemini arkadaşına verdi ve araca binerek kaçmaya başladılar"dedi.

Dükkan sahibi Mesut Karataş, hırsızların peşinden koşup kamyonete atladı

Araçlarının arkasına atlamaya çalıştığını belirten Karataş, "Arkadaki şahıs ise beni atmaya çalışıyordu. Tabi ben araca binince şahıslar panik yaptı. Ani manevralar yaparak beni düşürmeye çalışıyorlardı. İnsanlardan yardım istedim ben de. Bir ara sokağa girdiler hemen onlarda. Aracı durdurarak 3 erkek bana saldırdı. Tabi esnaf arkadaşlar gelince hırsızlar hemen kaçtı. Tabi ben o arada ses sistemini almıştım" diye konuştu.



"YEDİĞİMİZ DAYAK BİZE KALDI"



Ses sistemini alıp dükkana döndüğünde ise bu sefer de cüzdanının yerinde olmadığını söyleyen Karataş şunları söyledi:



"Yani anlayacağınız bu sefer de cüzdandan olduğumu fark ettim. Tabi hiç değilse ses sistemini kurtardık, buna seviniyoruz. Cüzdanımda 900 TL param vardı o gitti ama 5 bin TL’lik ses sistemini kurtardık. Yediğimiz dayak ise bize kaldı” dedi.



"GELME PALETİ KAFANA VURURUM"



Hırsızların çok rahat davranmasına şaşırdığını ifade eden Karataş, “Gündüz vakti içinde insan olan bir dükkandan ses sistemi çalacak cesareti nereden buldular onu da bilmiyorum. Araçlarında plaka yok, ön camları filmli. Yine aynı grup bizim bir arkadaşımızın da paletlerini çalmış. Arkadaşımız da peşlerinden gittiğinde ona da ‘Gelme paleti kafana vururum’ demişler” diye konuştu.