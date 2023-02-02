Yakalama kararı çıkartılan kedi düşmanı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Aytuğ Koyuncu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve ardından tekrar yakalama kararı çıkartılan Koyuncu Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Kouncu, hayvanları koruma kanuna muhalefet suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Serbest bırakılan kedi düşmanına yakalama kararı Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?



Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu dün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.



Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.