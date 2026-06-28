Yakalama kararı vardı. Tamar Tanrıyar teslim oldu

Sosyal medya paylaşımlarındaki konuşması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, Aydın Kuşadası'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

KUŞADASI'NDA TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi. Tanrıyar'ın yurtdışından gelerek Kuşadası'nda teslim olduğu öğrenildi.

MARMARİS'TEN ÇIKIŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilmişti. Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar'a “hakaret” ve “iftira” soruşturması açmıştı.