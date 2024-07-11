Yakalanacaklarını anlayan göçmenler seyir halindeki TIR'dan atladı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri TIR ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler Demircihalil köyü yakınlarında A.A. idaresindeki TIR'a "dur" ihtarında bulundu.

YOLA ATLADILAR



Sürücü ihtara uymayarak kent merkezine doğru manevra yaptı. Bu sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı yırtan göçmenlerden 7'si yola atladı.



TIR, Çağlayan Kavşağı'nda ekipler tarafından durduruldu. TIR'ın dorsesinde 51 yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.



İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslar tarafından yolda bulunan 7 yaralı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 2 yabancı uyruklunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



Düzensiz göçmenler işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.



TIR'ın dorsesinde yapılan aramada tabanca, bıçak, tel kesme makası ele geçirildi.



Olayla ilgili TIR sürücüsü A.A. gözaltına alındı.