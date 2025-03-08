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Yakalanmamak için camiye girip namaza durdular

Çorum'da dilenen 2 kadın, zabıta ekiplerine yakalanmamak için camiye girip namaza durdu.

Yakalanmamak için camiye girip namaza durdular

Olay, dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi Hamit Camisi önünde meydana geldi. Dilencilik yapan yabancı uyruklu 2 kadın, zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için koşarak camiye girdi.

İçeriye giren kadınlar, namaz kılmaya başladı. Kendilerini bekleyen zabıta ekipleri tarafından yakalanan 2 kadının üzerinde yapılan aramada dilencilikten elde edilen paralara el konuldu, kadınlara idari para cezası uygulandı.

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