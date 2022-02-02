"Yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyen hırsızlara 20 dakikada gözaltı

Trabzon'da evlerden hırsızlık yapan zanlılar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi’ndeki 9 evden geçen yıl farklı zamanlarda; teknolojik eşya, tarım aleti gibi birçok eşya çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma, çalışmalarını sürdürdü.

Hırsızlık olaylarının benzerliğinin tespiti üzerine, il jandarma komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alan ekipler, 350 saatlik görüntü inceledi. İncelemeden yola çıkan ekipler, bölgede hurdacılar ve ikinci el eşya alım satımı yapılan iş yerlerini de takibe aldı.

Hırsızlık olaylarına karıştıklarını tespit edilen T.H. (42) ile M.H. (35) zanlıların adreslerine baskın yapıldı.

TELEFON SİNYALİNDEN YERLERİ BELİRLENDİ



Jandarma ekipleri, baskında adreslerinde bulamadığı şüphelileri, çevredekilere sordu ve aldıkları telefon numarasından ulaşarak teslim olmalarını istedi.



Görüşmede ekiplere suç itirafında bulunan şüpheli, "Hırsızlıkları biz yaptık, yakalayabiliyorsanız yakalayın" diyerek telefonu kapattı. Baz istasyonu sinyallerinden bulundukları yer belirlenen 2 şüpheli, görüşmeden 20 dakika sonra yakalandı.



Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.