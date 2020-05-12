"Yakın mesafede maske yetmez"

Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, "Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.

İHA - Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 22:26 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 22:28

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe" hatırlatmasında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın" ifadelerine yer verdi.

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