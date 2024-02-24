Yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeledi

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısının olduğu alanda yaşandı.

Kentte polis operasyonunda adli suçtan gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklandı. Adliyenin çıkış kapısının olduğu yerde bekleyen, kadınların ve çocukların da olduğu şüphelinin 8 yakınından 1'i tutuklunun araca bindirilmesi üzerine bayılırken, 1'i çocuk 2 kişi de sinir krizi geçirerek adliyeye ait tellere tekme attı.

