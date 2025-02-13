"Yakışıklı güvenlik" cezayı yedi! Sosyal medyadan görüntü paylaştı, polis harekete geçti

"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Muhammet Sürmeli'ye aracında mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurduğu ve usulsüz çakar kullandığı gerekçesiyle toplam 142 bin 255 lira trafik cezası verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı.



İncelemelerde, Esenyurt Pazaryolu Caddesi'nde bir araçta mevzuata aykırı şekilde ışık donanımı bulunduğu tespit edildi.



Çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen sürücü Muhammed Sürmeli (32) yakalandı.



"Yakışıklı güvenlik" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Sürmeli'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "izinsiz reklam-logo kullanmak", "usulsüz çakar kullanmak", "cam filmi" ve "teknik değişiklik" maddelerinden toplam 142 bin 255 lira idari para cezası kesildi.



Sürmeli'nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken aracı da 30 gün boyunca trafikten menedildi.