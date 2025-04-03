Yakıt ikmali sırasında denize düştü

İstanbul'un Bakırköy ilçesi açıklarında Panama bayraklı "Amarillo" isimli yük gemisinde gece saatlerinde demir atıldıktan sonra yakıt ikmali yapılıyordu.

Bu sırada yabancı uyruklu bir görevli henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Gemici, arkadaşlarının attığı can simidine tutunarak su üzerinde kaldı, sonrasında güverteye alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri limandaki ilk müdahalenin ardından denizciyi hastaneye sevk etti.