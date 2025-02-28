Yakıt tankeri faciası: İki can kaybı var

Gaziantep'te Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.