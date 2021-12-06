Yakıtı biten aracı ayaklarıyla ittiler: Paylaşım sonrası ceza

Olay, önceki gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y.(19) ile 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B.'nin (23) yakıtı biten araç için uyguladıkları akılalmaz plan sosyal medyada paylaşıldı. Yakıtı biten otomobilin sürücüsü genç, olay yerine arkadaşlarını çağırıp yardım istedi. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.



Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Güvenliği ve Düzeni İle İlgili Kural Yasak Zorunluluk veya Yükümlülüklere Uymamak suçundan her iki araç sürücüsü ve araç üzerindeki gençlere toplam 7 bin 543 TL ceza uyguladı.