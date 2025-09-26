Yaklasık 15 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.İ.Ş., isimli şahsın 'Bina ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.