Yaklaşık 3 milyon aday katılacak. KPSS için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak 2 milyon 985 bin 438 adaya başarılar dilediğini belirtti.

Kamu hizmetinde görev almayı, millete hizmet etmeyi hedefleyen adaylar için meslek hayatlarına uzanan yolda önemli bir adım olan bu sınavın hayırlı neticelere vesile olması temennisinde bulunan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Adaylarımızın sınava huzur, güven ve sükunet içerisinde girebilmeleri için Bakanlığımızın tüm birimleriyle gerekli hazırlıklarımızı tamamladık, tedbirlerimizi aldık. Emniyetimizden 32 bin 601, jandarmamızdan 3 bin 143 personelimiz sınav güvenliği için görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar bütün süreçler titizlikle takip edilecek. Ayrıca sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerimiz, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek."

Bakan Çiftçi, vatandaşlardan sınav saatlerinde korna çalmamaları, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları ve sessizliğin korunması konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında bulundu.