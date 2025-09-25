Yaktığı otların arasında düşen yaşlı adam öldü

Afyonkarahisar'da evinin karşısındaki otları yakan yaşlı adam, dengesini kaybederek otların içine düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti.

'ın Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nd Hüseyin C. (84) isimli yaşlı adam, evinin karşısındaki otları yaktığı sırada bir anda dengesini kaybederek otların içine düştü

Bayılan ve dumandan etkilendiği için düştüğü yerden kalkamayan Hüseyin C., yangının ortasında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cesedini Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri buldu.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

